قرار عاجل من السعودية ومصر بشأن العمال المصريين

المصدر: البيان

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اتفقت مصر والسعودية على تحسين أوضاع العمالة المصرية بالمملكة العربية السعودية، وقرر الطرفان تدشين مركز مصري سعودي للهجرة والوظائف قريبا.

ووفقا لموقع القاهرة 24، ناقشت وزيرة الهجرة المصرية سها جندي، مع الملحق العمالي السعودي بالقاهرة فيصل العتيبي، تفعيل ما تم الاتفاق عليه خلال مناقشتها مع وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أحمد بن سليمان الراجحي بشأن أوضاع المصريين المقيمين في المملكة والتغلب على أي تحديات يواجهونها.

من جانبه، أشار فيصل العتيبي الملحق العمالي السعودي بالقاهرة، إلى أن اللقاء يأتي لمتابعة ما تم الاتفاق عليه في الرياض بين الوزيرين من مقترحات لتوطيد العلاقة بين البلدين، مشيدا بأهمية التركيز على جودة العمالة المهاجرة من أجل العمل، في ظل استراتيجية المملكة الجديدة لتوظيف العمالة الماهرة، والتي من شأنها أن تضاعف أعداد العمالة الأجنبية في المملكة لتخدم مشروعات الجيل الجديد الجاري التخطيط لها في المملكة العربية السعودية، والتي تستهدف المملكة أن يكون لمصر بما فيها من موارد بشرية متميزة مساحة كبيرة في سوق العمل الجديد بها.

كما تطرقت وزيرة الهجرة خلال اللقاء إلى إمكانية إنشاء مركز مصري سعودي للهجرة والوظائف وإعادة الإدماج، على غرار المركز المصري الألماني التابع لوزارة الهجرة لتأهيل العمالة قبل سفرها وتدريبهم على كافة المهارات اللازمة لضمان وفود عمالة مدربة ومجهزة إلى المملكة العربية السعودية، لتحقيق الأهداف المصرية للتنمية المستدامة وأهداف استراتيجية المملكة العربية السعودية 2030.

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