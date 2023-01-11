الجنيه المصري يتراجع إلى مستوى تاريخي أمام الدولار

المصدر: وكالات

ت + ت - الحجم الطبيعي

واصل سعر الدولار في مصر ارتفاعه مقابل الجنيه في التعاملات الأخيرة ليسجل أعلى مستوى على الإطلاق.

يأتي ذلك في الوقت الذي تواجه فيه السوق السوداء خسائر عنيفة مع هدوء الطلب من قبل المستوردين وشركات الاستيراد بعد تحرك الحكومة والبنك المركزي بشكل مكثف لتوفير الدولار للمستوردين عبر السوق الرسمية.

وأظهرت البيانات تراجع الجنيه المصري إلى 30 جنيها أمام الدولار في تعاملات متقلبة صباح اليوم الأربعاء.

وضمن مساعي البنك المركزي قرر مؤخرا رفع أسعار الفائدة 300 نقطة أساس بالتزامن مع السماح للجنيه بالانخفاض مقابل الدولار، تبعه قيام بنكي الأهلي ومصر الحكوميين بطرح شهادات ادخار لمدة سنة بعائد 25%.

وأمس الثلاثاء طرح البنك التجاري الدولي (CIB) في مصر، شهادة ادخار جديدة أجل 18 شهرا بعائد سنوي 20% يصرف شهريا، أو 22.5% يصرف في تاريخ استحقاق الشهادة.

وعلى صعيد سعر صرف الدولار فقد سجل في مصرف أبوظبي الإسلامي، مستوى 29.79 جنيها للشراء، مقابل 29.8 جنيها للبيع. وفي بنك أبوظبي التجاري، وصل سعر صرف الدولار مستوى 29.7 جنيها للشراء، مقارنة بنحو 29.8 جنيها للبيع.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز