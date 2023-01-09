الأسواق الخليجية تستهل الأسبوع بارتفاع

المصدر: دبي – البيان

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غلب الارتفاع على أداء أسواق المال الخليجية العاملة أمس، حيث ارتفعت مؤشرات الأسهم السعودية والقطرية وغالبية المؤشرات الكويتية، بينما تراجع المؤشر العام لسوق مسقط، مخالفاً الاتجاه.

وتصدر المؤشر القطري الارتفاعات بنسبة 1.37 %، تلاه مؤشرا السوق الكويتي «الأول» و«العام» بـ 0.37 و 0.26% على التوالي، وارتفع المؤشر السعودي بنسبة طفيفة بلغت 0.05 %.

وأنهى مؤشر السوق السعودي، جلسة أمس على ارتفاع طفيف بنحو 5 نقاط، مغلقاً عند 10537 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 3 مليارات ريال.

وارتفع سهما «معادن» و«أكوا باور» بنسبة 2 % عند 70.80 ريالاً و159 ريالاً، على التوالي.

وأنهت أسهم «اس تي سي» و«جبل عمر» و«المجموعة السعودية» و«المتقدمة» و«علم» و«لوبريف» و«المواساة»، تداولاتها اليوم على ارتفاع بنسب تراوح بين 1 و3 %.

وصعد سهم «الحمادي» بنسبة 7 % عند 45 ريالاً.

وتصدر سهما «عذيب للاتصالات» و«ريدان» الارتفاعات بالنسبة القصوى عند 64.20 ريالاً و24.16 ريالاً، وسط تداولات نشطة.

في المقابل، تراجع سهما «أرامكو السعودية» و«مصرف الراجحي» بأقل من 1 % عند 31.50 ريالاً و75.50 ريالاً، على التوالي.

وأنهت أسهم «الأهلي السعودي» و«الاستثمار» و«بنك ساب» و«مجموعة صافولا» و«السعودي الفرنسي» و«المملكة القابضة» و«مصرف الإنماء» تداولاتها اليوم على تراجع بنسب تراوح بين 1 و2 %.

وأغلق سهم «سدافكو» عند 230 ريالاً (- 2 %)، عقب نهاية أحقية توزيعات نقدية على المساهمين.

وفيما يخص الصناديق العقارية، تراجعت كل من «الرياض ريت» و«ملكية ريت» و«الجزيرة ريت» و«الراجحي ريت» بنسبة 1 %.

دعم

وأغلقت بورصة قطر تعاملات أمس باللون الأخضر، بدعم نمو 5 قطاعات يتقدمها الصناعة.

وارتفع المؤشر العام بنسبة 1.37 % ليصل إلى النقطة 11297.58، رابحاً 152.27 نقطة عن مستوى الخميس الماضي.

ودعم أداء الجلسة نمو 5 قطاعات يتقدمها الصناعة بـ 2.26%، بينما تراجع قطاعا البنوك والخدمات المالية والتأمين بـ2.88 % و0.53 % على التوالي.

وتقدم سهم «الخليج الدولية» الارتفاعات بـ4.90 %، بينما جاء «العامة» على رأس التراجعات بـ1.33 %.

وانخفضت السيولة إلى 408.12 ملايين ريال، مقابل 557.18 مليون ريال الخميس الماضي، كما انخفضت أحجام التداول عند 125.08 مليون سهم، مقارنة بـ139.36 مليون سهم في الجلسة السابقة، وتم تنفيذ 14.22 صفقة.

تباين

وتباينت مؤشرات بورصة الكويت في ختام تعاملات أمس، تزامناً مع انخفاض 6 قطاعات، وعلى رأسها الصناعة.

وارتفع مؤشرا السوق «الأول» و«العام» بـ 0.37 و 0.26 % على التوالي، وزاد «الرئيسي 50» بنسبة 0.09 %، بينما انخفض الرئيسي بنحو 0.18 %، عن مستوى الخميس الماضي.

وسجلت بورصة الكويت تداولات بقيمة 26.81 مليون دينار، وزعت على 129.24 مليون سهم، بتنفيذ 6.51 آلاف صفقة.

وشهدت الجلسة انخفاض 6 قطاعات على رأسها الصناعة بـ 1.35 %، بينما ارتفع 4 قطاعات يتقدمها السلع الاستهلاكية بـ 2.16%، فيما استقرت 3 قطاعات أخرى.

وجاء سهم «معادن» في مقدمة ارتفاعات الأسهم بواقع 6.18%، بينما تصدر «وربة للتأمين» التراجعات بـ 9.84 %.

وحول الأنشط تداولاً، تصدر «إيفا» المرتفع 4.21 % الكميات بـ 20.32 مليون سهم، بينما تصدر «بيتك» السيولة بقيمة 4.30 ملايين دينار، مرتفعاً 0.25 %.

تراجع

وأنهى المؤشر العام لسوق مسقط تعاملات، أولى جلسات الأسبوع أمس متراجعاً 0.72 %، بإقفاله عند مستوى 4833.26 نقطة، خاسراً 34.83 نقطة، مقارنة بمستوياته بنهاية جلسة الخميس الماضي.

وتأثر المؤشر العام، بتراجع الأسهم القيادية، والأداء السلبي للقطاعات مجتمعة، وتقدمها المالي بنسبة 1.03 %، مع تقدم الباطنة للاستثمار على المتراجعين بنسبة 9.09 %، وتراجع سهم مسقط للتمويل القيادي بنسبة 4.41 %.

وتراجع مؤشر الصناعة بنسبة 0.19 %، بضغط الخليج للكيماويات المتراجع بنسبة 4.44 %، وتراجع الأسماك العمانية بنسبة 3.74 %.

وكان الخدمات أقل القطاعات ارتفاعاً اليوم بنسبة 0.13%، بضغط «إس إم إن باور» المتراجع 4.17 %، وتراجع مدينة مسقط للتحلية بنسبة 4 %.

إتمام المراجعة السنوية للشركات الكويتية

أعلنت بورصة الكويت، إتمام المراجعة السنوية للشركات المدرجة لعام 2023 وفقاً لأحكام وقواعد البورصة.

وقالت البورصة في بيان: إنه بناءً على المراجعة السنوية، سيتم نقل 7 شركات من السوق الرئيسي إلى السوق الأول، وذلك لانطباق المعايير عليها.

وتضم الشركات الشركة الكويتية للاستثمار، مجموعة أرزان المالية للتمويل والاستثمار، أعيان للإجارة والاستثمار، الوطنية العقارية، التجارية العقارية، الصناعات الهندسية الثقيلة وبناء السفن، ومجموعة جي اف اتش المالية.

وأشارت إلى عدم نقل شركات من السوق الأول إلى السوق الرئيسي، وذلك لعدم توفيق أوضاعها والإيفاء بمعايير السوق الأول عليها.

وأوضحت أن شركة شمال الزور الأولى للطاقة والمياه من الشركات التي أخلت بالالتزامات المستمرة في السوق الأول، مشيرة إلى منحها فترة سنة لتوفيق أوضاعها على أن تبقى خلال هذه الفترة في السوق الأول.

وذكرت أن تطبيق نتائج عملية المراجعة سيتم بدءاً من يوم الأحد 12 فبراير 2023.

من جهة أخرى وافقت هيئة أسواق المال في الكويت للشركة العربية العقارية، على تجديد حق التعامل بأسهم الخزينة ما لا يتجاوز 10 % من الأسهم (بيع فقط).

وعزت الشركة؛ وفق بيان لبورصة الكويت؛ ذلك للحفاظ على استقرار سعر السهم (بيع)، وذلك لمدة 6 أشهر من الموافقة.

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