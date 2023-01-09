2.3 مليار ريال تداول العقار بعُمان في نوفمبر

المصدر: مسقط - وكالات

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سجلت قيمة التداول العقاري في سلطنة عُمان حتى نهاية شهر نوفمبر 2022 نحو 2.3 مليار ريال عُماني (5.98 مليارات دولار)، منخفضة بنسبة 2.7% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021، البالغة مليارين و375 مليوناً و600 ألف ريال.

وأشارت الإحصاءات الأولية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات إلى أن الرسوم المحصلة لجميع التصرفات القانونية انخفضت بنسبة 26.8%، لتبلغ 57 مليوناً و700 ألف ريال عُماني، مقارنة بـ 78 مليوناً و800 ألف ريال عُماني في الفترة ذاتها من عام 2021.

كما انخفضت القيمة المتداولة لعقود البيع بنسبة 3.1% لتسجل ملياراً و73 مليوناً و600 ألف ريال عُماني حتى نهاية شهر نوفمبر الماضي، مقارنة بمليار و107 ملايين و900 ألف ريال عُماني حتى نهاية شهر نوفمبر 2021، وانخفاض عدد عقود البيع بنسبة 20.6%، لتبلغ 64 ألفاً و233 عقداً حتى نهاية شهر نوفمبر 2022، مقارنة بـ 80 ألفاً و900 عقد خلال الفترة نفسها من عام 2021.

وأظهرت الإحصاءات انخفاض القيمة المتداولة لعقود الرهن بنهاية شهر نوفمبر الماضي، بنسبة 2.2%، لتبلغ ملياراً و223 مليوناً و400 ألف ريال عُماني، مقارنة بـمليار و251 مليوناً و100 ألف ريال عُماني، خلال الفترة نفسها من عام 2021م، فيما بلغت عدد عقود الرهن 17 ألفاً و804 عقود، بارتفاع نسبته 6% عن الفترة نفسها من عام 2021، التي سجلت 16 ألفاً و795عقداً.

كما سجلت القيمة المتداولة لعقود المبادلة انخفاضاً بنسبة 12.9%، لتبلغ 14 مليوناً و500 ألف ريال عُماني حتى نهاية شهر نوفمبر الماضي مقارنة بـ 16 مليوناً و600 ألف ريال عُماني، خلال الفترة نفسها من عام 2021م، وسجل عدد عقود المبادلة انخفاضاً بنسبة 23.2%، ليصل إلى ألف و234 عقداً، مقارنة مع ألف و606 عقود، بنهاية شهر نوفمبر 2021.

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