حقيقة تقليص مرتبات العاملين في مصر

المصدر: البيان

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كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري حقيقة اعتزام الحكومة تقليص المخصصات المالية لمرتبات العاملين.

وأوضح المركز، اليوم، عبر حسابه الرسمي في «فيسبوك»، أنه تواصل مع وزارة المالية المصرية التي نفت تلك الأنباء.

وأكدت الوزرة التزام الدولة المصرية بصرف كل مستحقات العاملين في المواعيد المقررة.

وناشدت العاملين بالجهاز الإداري للدولة عدم الانسياق وراء مثل تلك الشائعات، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

ودعا المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي إلى ضرورة توخي الدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات التي قد تؤدي إلى بلبلة الرأي العام.

كانت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي قد تداولت أنباء عن اعتزام الحكومة المصرية تقليص المخصصات المالية لمرتبات العاملين بالدولة تزامناً مع الأزمة الاقتصادية العالمية.

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