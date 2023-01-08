صور.. الإصدار الجديد من فئات العملة الأردنية

المصدر: وكالات

ت + ت - الحجم الطبيعي

نشر البنك المركزي الأردني، يوم أمس السبت، على موقعه الإلكتروني صوراً لباقي فئات أوراق النقد الأردني/الإصدار الخامس (خمسون ديناراً، عشرون ديناراً، عشرة دنانير وخمسة دنانير).

وتتزين الفئات بصور الملوك الهاشميين كما هي في الإصدار الرابع والتي تم الإعلان مسبقا عن أوصافها ومواصفاتها في نظام إصدار النقد الأردني رقم (55) لسنة 2022 الصادر في الجريدة الرسمية بتاريخ 2/10/2022 لغايات تعريف الجمهور على أهم الصور والمعالم التي تزين هذه الفئات والتي تعكس الاصالة والحداثة والمعاصرة.

ويتضمن الإصدار الجديد أحدث العلامات الأمنية المستخدمة في عالم صناعة النقد، بالإضافة إلى تحسين جودة أوراق النقد وإطالة عمرها في التداول نظرا لمرور نحو 20 عاما على طرح الإصدار الرابع من النقد الأردني، وظهور الحاجة إلى تعزيز العلامات الأمنية والمواصفات الفنية للورقة النقدية، وتحسين علامات تمييز فئات النقد الخاصة بالمكفوفين وضعاف البصر.

وبهذا الصدد، يؤكد البنك المركزي الأردني أن هذه الفئات لن تحمل الصفة القانونية (كعملة قابلة للتداول) إلا بعد طرحها جنباً إلى جنب مع فئات الإصدار الحالي للأوراق النقدية (الإصدار الرابع)، ضمن مواعيد سيتم الإعلان عنها وقت طرح كل فئة من قبل البنك المركزي الأردني، ويستثنى من ذلك فئة الدينار التي تم طرحها بالتداول بتاريخ 26/12/2022 جنبا إلى جنب مع فئة الدينار من الإصدار الرابع.

وبدأ البنك المركزي الأردني بطرح فئة (دينار واحد) من الإصدار الخامس الجديد يوم 26/12/2022، ليصار بعد ذلك السير بطرح الفئات الأخرى.

وتفاعل الأردنيون في حينها بشكل كبير حول الإصدار الجديد من العملة الوطنية التي شهدت تغييرا كبيرا في تصميمها، حيث تتضمن العملة الجديدة بفئة الدينار صورة طائر أصبح حديث المستخدمين.

الطائر المرسوم على العملة هو العصفور الوردي السينائي، وهو الطائر الوطني للملكة الأردنية الهاشمية.

ويتضمن الإصدار الجديد 6 علامات أمنية للتحقق من أن الورقة النقدية حقيقية أم لا، منها مائية ومخفية، وفق أحدث العلامات الأمنية المستخدمة في عالم صناعة النقد.

ويحسن الاصدار الجديد جودة أوراق النقد المتاحة للتداول وإطالة عمرها، نظراً لمرور نحو عشرين عاما على طرح الإصدار الرابع من النقد الأردني في التداول وظهور الحاجة إلى تعزيز العلامات الأمنية والمواصفات الفنية للورقة النقدية.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز