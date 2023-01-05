تحرك جديد في سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

المصدر: البيان

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شهد سعر الدولار اليوم الخميس مقابل الجنيه المصري تحركا جديدا خلال بداية التعاملات داخل بنك واحد، بالتزامن مع آخر يوم عمل للبنوك المصرية، وذلك بعد آخر ارتفاع سجله الدولار مقابل الجنيه وتخطيه حاجزالـ26 جنيها، ويتوقع أن يشهد الدولار تحركًا جديدًا على مدار اليوم، بينما استقر الدولار مقابل الجنيه اليوم داخل البنك المركزي المصري ليسجل 26.36 جنيها للشراء و26.49 جنيها بيع، وفقا للمصري اليوم.

وارتفع سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه داخل مصرف أبوظبي الإسلامي ليسجل 26.16 جنيها شراء و26.2 جنيها بيع.

وفي بنك التعمير والإسكان سجل سعر الدولار 26.35 جنيها شراء و26.45 جنيها بيع.

أما في البنك التجاري الدولي فقد سجل سعر الدولار 26.3 جنيها شراء و26.4 جنيها بيع.

وسجل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في بنك القاهرة 26.25 جنيها شراء و26.35 جنيها بيع.

وشهد بنك الإسكندرية تسجيل الدولار 26.4 جنيها شراء و26.5 جنيها بيع.

وفي بنك مصر سجل سعر الدولار 26.25 جنيها شراء و26.3 جنيها بيع داخل بنك مصر.

وسجل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه 26.25 جنيها شراء و26.3 جنيها بيع داخل البنك الأهلي.

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