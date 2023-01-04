رسمياً.. الجنيه المصري يسجل أدنى مستوى في تاريخه أمام الدولار

المصدر: البيان

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ارتفعت أسعار الدولار ليتجاوز حاجز الـ26 جنيهاً بعدد من البنوك خلال التعاملات الصباحية لليوم الأربعاء.

وسجل سعر الدولار ببنك فيصل الإسلامي 26 جنيها للشراء و26.10 جنيها للبيع، وسجل ببنك "إتش إس بى سى" 26 جنيها للشراء و26.10 جنيها للبيع.

وبلغ سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى 25.95 جنيها للشراء و26 جنيها للبيع، وسجل سعر الدولار بالبنك الأهلى المتحد 25.95 جنيه للشراء و25.05 جنيه للبيع.

وتسببت التحركات الأخيرة للبنك المركزي المصري، وخاصة بعد إعلان المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، موافقته على الحزمة التمويلية الخاصة بمصر، في تهدئة وتيرة المضاربات التي شهدتها السوق السوداء وتسببت في ارتفاع سعر صرف الدولار إلى مستوى 38 جنيهاً.

لكن في الوقت الحالي يجري تداول الدولار في السوق السوداء عند مستويات تتراوح ما بين 28 إلى 31 جنيهاً، وسط حالة من الارتباك وتوقف عدد كبير من التجار وإغلاق مقار عملهم والاعتماد على وسطاء دون التعامل مع الجمهور بشكل مباشر.

وبحسب رويترز أظهرت بيانات رفينيتيف تراجع الجنيه المصري إلى 26.49 للدولار اليوم الأربعاء مسجلا أكبر حركة يومية منذ سمح له البنك المركزي بالانخفاض 14.5 بالمئة في 27 أكتوبر.

وجري تداوله قبل ذلك عند نحو 24.70 جنيه للدولار.

وكانت مرونة سعر الصرف مطلبا رئيسيا لصندوق النقد الدولي الذي وافق على حزمة إنقاذ مالي لمصر مدتها 46 شهرا بقيمة ثلاثة مليارات دولار في أكتوبر .

وكانت مصر تسعى للحصول على القرض منذ مارس، بعد أن أدت التداعيات الاقتصادية للحرب في أوكرانيا إلى تفاقم نقص النقد الأجنبي، مما تسبب في تباطؤ حاد في الواردات وتراكم البضائع في الموانئ.

وقال فاروق سوسة من بنك جولدمان ساكس "سواء أدى ذلك إلى حل مشكلات سيولة العملات الأجنبية التي تواجهها مصر، فإن ذلك سيعتمد على ما إذا كنا سنرى تدفقات كبيرة من العملات الأجنبية في الأجل القريب".

وأضاف "الحل هو توحيد أسعار الصرف، الأمر الذي سيتطلب الانتهاء من كل طلبات تدبير النقد الأجنبي المتراكمة والتي لم يتم تلبيتها وضمان تلبية الطلب على النقد الأجنبي في المستقبل".

وأعلن بنك مصر والبنك الأهلي المملوكان للدولة، وهما البنكان الرئيسيان في البلاد، في‭‭ ‬‬بيانين وقت سابق اليوم الأربعاء عن طرح شهادة ادخار بعائد 25 بالمئة سنويا لأجل عام في خطوة غالبا ما تشير إلى اعتزام البنك المركزي خفض قيمة العملة.

وأعلنت مصر الأسبوع الماضي أنها ألغت تدريجيا نظام خطابات الاعتماد الإلزامي للمستوردين الذي فرضته في فبراير شباط، مما أدى إلى تفاقم أزمة الاستيراد.

ونزل الجنيه من 19.7 للدولارا في مارس . ولا يزال الدولار يباع في السوق السوداء مقابل 29 جنيها اليوم الأربعاء حتى بعد تخفيض قيمة العملة.



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