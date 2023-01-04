8.5 مليارات دولار قيمة السندات والصكوك الخضراء والمستدامة خليجياً

المصدر: وام

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سجل سوق السندات والصكوك الخضراء والمستدامة في اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي رقماً قياسياً جديداً خلال العام الماضي 2022، مع زيادة عدد الإصدارات بأكثر من الضعف.

وأظهرت بيانات جداول "بلومبرغ" لأسواق رأس المال، أن إجمالي إصدارات السندات والصكوك الخضراء والمستدامة في دول مجلس التعاون بلغت 8.5 مليارات دولار من 15 صفقة خلال العام الماضي، مقارنة بنحو 605 ملايين دولار من 6 صفقات خلال عام 2021.

وتصدرت المملكة العربية السعودية قائمة جهات الإصدار في المنطقة بأكثر من 50% من إجمالي الإصدارات، بينما جاءت بقية الإصدارات من دولة الإمارات العربية المتحدة، التي تركزت فيها كافة الإصدارات خلال عام 2021 على مستوى منطقة دول مجلس التعاون الخليجي.

وشهد عام 2022 عدداً من الإصدارات الأولى البارزة، بما في ذلك سندات خضراء بقيمة 3 مليارات دولار من صندوق الاستثمارات العامة في المملكة العربية السعودية، وأول صكوك مستدامة بقيمة 750 مليون دولار من بنك "دبي الإسلامي"، وأول صكوك مستدامة بقيمة 750 مليون دولار من "البنك الوطني السعودي"، فضلاً عن سندات خضراء بقيمة 500 مليون دولار من بنك "أبوظبي التجاري".

وحافظ بنك "أبوظبي الأول" على مكانته بصفته من أبرز الرواد في المنطقة خلال عام 2022، بفضل ثلاثة إصدارات للسندات الخضراء، بقيمة بلغت نحو 1.49 مليار دولار خلال هذه الفترة.

ويأتي هذا التوجه في منطقة الخليج معاكساً لما شهدته الأسواق العالمية التي سجلت تراجعاً في مبيعات السندات والصكوك الخضراء والمستدامة الجديدة بنسبة 14% خلال عام 2022، لتنخفض من نحو 739 مليار دولار إلى 635 مليار دولار.

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