بنك مصر يصدر شهادة ادخارية لمدة عام بعائد 25%

المصدر: البيان

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سجل سعر الدولار الأمريكي رقماً جديداً أمام الجنيه المصري اليوم الأربعاء، بعد صدور شهادة ادخارية بقيمة 25%.

وكان قرر بنك مصر طرح شهادة ادخارية مدتها عام واحد بفائدة 25% تصرف بنهاية المدة، أو فائدة 22.5% تصرف شهريا. وفقاً لصحيفة "المصري اليوم".

وقال بنك مصر، في بيان، الأربعاء، إن تلك الشهادة تم توفيرها منذ بداية عمل اليوم، في كل فروع البنك وجميع القنوات الإلكترونية الخاصة بالبنك.

تجدر الإشارة إلى أن البنك المركزي المصري رفع سعر الفائدة بمعدل 3% على الإيداع والإقراض في آخر اجتماع للجنة السياسة النقدية في عام 2022.

وجاءت أسعار العملات في نشرة أسعار الصرف في البنك الأهلي المصري اليوم كما يلي:

سعر الدولار للشراء 24.68

سعر بيع الدولار 24.73

سعر اليورو

سعر شراء اليورو 26.0177

سعر بيع اليورو 26.1594

سعر الجنيه الإسترليني

سعر الشراء 29.5074

سعر البيع 29.6785

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