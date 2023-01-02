ملك الأردن يوجه بتجميد ضريبة "الكاز"

المصدر: البيان

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وجه الملك الأردني عبدالله الثاني بن الحسين، اليوم "الاثنين"، الحكومة إلى تجميد الضريبة على وقود "الكاز" خلال فصل الشتاء، لتخفيف الأعباء عن المواطنين خصوصاً ذوي الدخل المحدود.

جاء ذلك، خلال لقاء الملك عبدالله الثاني بن الحسين مع عدد من وجهاء وأهالي محافظة العقبة، وممثلين عن قطاعات مختلفة فيها، بحسب وكالة الأنباء الأردنية "بترا".

وقال رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة إن الحكومة ستباشر فوراً بتجميد الضريبة المفروضة على "الكاز" حتى نهاية فصل الشتاء وفقا للتوجيه الملكي السامي، كما ستنفذ الحكومة توجيهات جلالة الملك بألا يتم رفع سعر "الكاز" حتى لو ارتفع عالمياً إلى نهاية فصل الشتاء، فيما ستلتزم الحكومة بتخفيضه إذا انخفضت الأسعار العالمية.

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