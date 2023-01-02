ترقب لعودة عمل البنوك.. هل انخفض الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم؟

المصدر: البيان

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من المتوقع أن يشهد سعر صرف الدولار الأمريكي تغيراً جديداً مقابل الجنيه المصري مع عودة البنوك للعمل اليوم الاثنين بعد عطلة رأس السنة الميلادية، وتساؤلات حول انخفاض سعره، حيث سجل الدولار صباح اليوم الإثنين 2-1-2023 في البنك المركزي المصري عند الشراء 24.67، وللبيع 24.74. بينما سجل اليورو نحو 24.68 جنيه للشراء، و26.76 للبيع.

في بنكي الأهلي ومصر، نحو 24.64 جنيه للشراء، و24.69 جنيه للبيع، وسجل اليورو داخل بنكي الأهلي ومصر 26.08 عند الشراء وعند البيع سجل 26.25.

ووصل سعر الدولار داخل البنك التجاري الدولي Cib إلى 24.68 جنيه للشراء، وعند البيع وصل إلى 24.75

وفي بنك كريدي أجريكول 24.65 جنيه للشراء، وعند البيع وصل إلى 24.75

وسجل في بنك قناة السويس نحو 24.45 جنيه للشراء، و24.55 جنيه للبيع.

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