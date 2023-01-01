يشهد تحركاً جديداً .. سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري

المصدر: البيان

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شهد حالة من الاستقرار خلال بداية التعاملات، بالتزامن مع أول يوم عمل للبنوك المصرية، ويتوقع أن يشهد الدولار تحركًا جديدًا خلال الساعات المقبلة، كما شهد الدولار اليوم استقرارا داخل البنك المركزي المصري ليسجل 24.7 جنيها للشراء و24.79 جنيها بيع.

أعلنت لجنة السياسة النقديـة لـ«البنك المركــزي المصـري»، في اجتماعهـا الأسبوع الماضي، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية لـ «البنك المركزي» بواقع 300 نقطة أساس ليصل إلى 16.25، و17.25% و16.75% على الرتيب، وفقا للمصري اليوم.

سجل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه عند سعر 24.7 جنيها شراء و24.77 جنيها بيع داخل البنك التجاري الدولي.

وفي بنك القاهرة سجل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري عند 24.68 جنيها شراء و24.75 جنيها بيع.

فيما سجل في بنك الإسكندرية 24.72 جنيها شراء و24.77 جنيها بيع.

وفي بنك مصر سجل سعر الدولار الآن مقابل الجنيه خلال بداية التعاملات في البنوك 24.66 جنيها شراء و24.71 جنيها بيع داخل بنك مصر.

سجل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري 24.66 جنيها شراء و24.71 جنيها بيع داخل البنك الأهلي.

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