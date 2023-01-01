6.3 ملايين طن صادرات مصر الزراعية في 2022

المصدر: القاهرة - وكالات

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أعلن وزير الزراعة واستصلاح الأراضي المصري، السيد القصير، أن الصادرات الزراعية المصرية حققت العام 2022، رقماً قياسياً، حيث تجاوزت 6,3 ملايين طن، لأول مرة في تاريخها، وفقاً لآخر تقرير تلقاه من أحمد العطار رئيس الحجر الزراعي المصري.

وأفادت وزارة الزراعة، في بيان صادر، أمس، بأن الزيادة في الصادرات، بلغت حوالي 625 ألف طن عن 2021 ، وذلك رغم ظروف جائحة «كورونا»، والأزمة الروسية الأوكرانية، وارتباك حركة التجارة الدولية، والتحديات الكبيرة التي يواجهها العالم.

وأرجع القصير الفضل في تحقيق هذا الرقم، إلى المزارعين والمصدرين المصريين، وكذلك التعاون والتنسيق بين مؤسسات الدولة الرقابية، وعلى رأسها الحجر الزراعي المصري، وبين المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، والتمثيل التجاري المصري، والسفارات المصرية بالخارج، موجهاً الشكر إلى كل هذه المؤسسات التي تتكاتف من أجل فتح أسواق جديدة للمنتجات الزراعية المصرية، وجلب العملة الصعبة لدعم الاقتصاد القومي والاحتياطي النقدي الأجنبي للبلاد.

وقال أحمد العطار، إنه خلال العام الماضي، نجح الحجر الزراعي في فتح 16 سوقاً جديدة أمام المنتجات الزراعية المصرية، وهي الصين واليابان والولايات المتحدة ونيوزيلندا والفلبين وتشيلى أوروغواي وفنزويلا وسلفادور وكستاريكا وتونس ولبنان والأردن وباكستان وأوزبكستان وجنوب أفريقيا، ويجرى العمل على استكمال المفاوضات لفتح 28 سوقاً جديدة في قارات أوروبا وآسيا وأفريقيا والأمريكتين. حيث تخطى عدد الأسواق الجديدة التي قام الحجر الزراعي بفتحها الـ 80 سوقاً، خلال الخمس سنوات الأخيرة.

وأشار العطار، إلى أن الحجر الزراعي قام خلال عام 2022، بأحكام الرقابة المشددة على فحص جميع الحاصلات الزراعية المصدرة والمستوردة من الخارج، من خلال لجان الحجر الموجودة بجميع المنافذ الحجرية، وموانئ الوصول بمختلف أنحاء الجمهورية.

مكاسب البورصة

حققت البورصة المصرية مكاسب سوقية بلغت 14.3 مليار جنيه في تعاملات الأسبوع الماضي، ليغلق رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بالسوق عند 961.2 مليار جنيه، مقابل 946.9 مليار جنيه، أي بنسبة نمو بلغت 1.5 %. وارتفع مؤشر «إيجي إكس 30» 0.8 % محققاً 14598.53 نقطة، كما زاد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة «إيجي إكس 70» بما نسبته 1.70 %، ليصل إلى 2801.93 نقطة، وسجل مؤشر «إيجي إكس 100» الأوسع نطاقاً صعوداً بنحو 1.72 %، لينهي التعاملات عند مستوى 4145.50 نقطة.

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