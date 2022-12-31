البنك المركزي المصري يدرس تطبيق العملات الرقمية

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلن البنك المركزي المصري أنه يدرس تطبيق العملات الرقمية للبنوك المركزية.

وأوضح «المركزي المصري»، أنه تم تشكيل لجان عمل داخلية وخارجية من كل الوزارات والجهات القومية المعنية برئاسة البنك المركزي، بهدف دراسة الملف، وذلك حسبما أفاد موقع «صدى البلد» الإخباري.

ونوَّه بأنه يحرز تقدماً في تلك الدراسة، التي تجرى بالتعاون مع مؤسسات دولية، حيث يتم بحث تطبيق العملات الرقمية التي تتسم بالأمان والاستقرار.

من جانبها، أوضحت الخبيرة المصرفية سهر الدماطي أن العملات الرقمية عبارة عن عملة مؤمَّنة، تمكّن من شراء البضائع والخدمات عبر الإنترنت، حيث يُستعمل دفتر حسابات رقمي على الشبكة العنكبوتي، ذو تشفير قوي لضمان وحماية المعاملات المالية عبر الإنترنت.

وأكدت الدماطي أن البعض يعتقد أن هناك نوعاً واحداً من العملات الرقمية فقط، وذلك ليس صحيحاً، مشيرةً إلى وجود أكثر من 100 عملة رقمية يتم تداولها والتعامل معها على العلن.

وذكرت أن تفكير البنك المركزي في تطبيق هذه العملات الرقمية خطوة جيدة جداً ومستقبلية، وتساعد على تطوير سوق العملات في مصر، ورفع معدل النمو الاقتصادي.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز