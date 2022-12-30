بعد تخفيض السحب من الخارج .. سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

استقرت أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري بعدما خفض البنك الأهلي المصري وعدة بنوك مصرية، من قيمة رصيد البطاقات الائتمانية المختلفة وبطاقات الخصم المباشر، من حيث عمليات الشراء والسحب في خارج مصر بالدولار.

ووفقا لموقع القاهرة 24، حدد البنك الأهلي المبلغ المسموح التعامل به عبر الشراء، خلال مدة زمنية أقصاها شهر من بطاقات الائتمان، فيزا كلاسيك - ماستر كارد استاندر - ماستر كارد مصر للطيران، بقيمة 10 آلاف جنيه تعادل 101 دولار، وبالنسبة لـ بطاقة الائتمان فيزا جولد - ماستر كارد تيتانيوم - ماستر كارد يونايتد، بنحو 25 ألف جنيه، تعادل 1009.6 دولارات.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

سجل سعر الدولار 24.70 جنيها للشراء، 24.78 جنيها للبيع.

أسعار الدولار في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الدولار 24.66 جنيها للشراء، 24.71 جنيها للبيع.

أسعار الدولار في بنك مصر

سجل سعر الدولار 24.66 جنيها للشراء، 24.71 جنيها للبيع.

سعر الدولار الآن في بنك الإسكندرية

سجل سعر الدولار مستوى 24.72 جنيها للشراء، 24.77 جنيها للبيع.

أسعار الدولار في البنك التجاري الدولي

سجل سعر الدولار مستوى 24.70 جنيها للشراء، 24.74 جنيها للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي

سجل سعر الدولار مستوى 24.74 جنيها للشراء، 24.77 جنيها للبيع.

أسعار الدولار في بنك فيصل الإسلامي

سجل سعر الدولار مستوى 24.72 جنيها للشراء، 24.77 جنيها للبيع.

أسعار الدولار في بنك QNB الأهلي

سجل سعر الدولار مستوى 24.70 جنيها للشراء، 24.77 جنيها للبيع.

أسعار الدولار في بنك الكويت الوطني

سجل سعر الدولار مستوى 24.68 جنيها للشراء. 24.74 جنيها للبيع.

أسعار الدولار في البنك المصري لتنمية الصادرات

سجل سعر الدولار مستوى 24.72 جنيها للشراء، 24.77 جنيها للبيع.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز