الجمارك المصرية تعلن عن إجراءات جديدة لتيسير استيراد سيارات المواطنين في الخارج

المصدر: البيان

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كشف محمد إبراهيم، المتحدث الرسمي باسم مصلحة الجمارك المصرية عن تفاصيل الإجراءات الجديدة التي من شأنها تيسير استيراد المصريين بالخارج لسياراتهم، من بينها إلغاء شرط إيداع المبلغ الواجب سداده قبل التحويل بـ3 شهور، لافتاً إلى أن القرارات الجديدة تأتي للتسهيل على المواطنين.

وأوضح إبراهيم خلال مداخلة هاتفية في برنامج «مساء dmc»، أنه بسبب التواصل بين وزارة المالية ومصلحة الجمارك والمواطنين تمت الاستجابة لمطالب المصريين في الخارج وتم إلغاء شرط إيداع المبلغ الواجب سداده قبل التحويل بـ3 شهور بشكل كامل، وإلغاء شرط التصديق على المستندات لأنه كان يمثل عبئا على المواطنين وإلغاء التصديق لكشف الحساب البنكي وشهادات بيانات السيارات، لافتًا إلى أنه تم الاكتفاء بتقديم كشف حساب بنكي عن الـ6 شهور السابقة لتاريخ التحويل. وذلك وفقاً لصحيفة "الوطن" المصرية.

فئات جديدة من السيارات

وأشار إبراهيم إلى أنه تم الاتفاق على إضافة مجموعة أخرى من فئات السيارات للسيارات المسموح بشرائها ليستطيع المصريون في الخارج الاستفادة من المنظومة بفئات وكماليات مختلفة للسيارات.

وأكد أنه يمكن لمواطن مصري في الخليج شحن سيارة من أي دولة أوروبية بشرط أن يكون المالك الأول لها وتستفيد من المبادرة المصرية لاستيراد سيارات المصريين في الخارج.

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