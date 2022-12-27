بعد ارتفاعه رسمياً.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء

المصدر: البيان

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بات سعر الدولار الأمريكي وأسعار صرف وتحويل العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري الشغل الشاغل للمواطن المصري خصوصاً بعد إقرار رفع سعر الفائدة 3%.

وسجل سعر الدولار اليوم الثلاثاء 27 ديسمبر في البنك المركزي في بداية التعاملات ارتفاعاً طفيفاً وبلغ 24.6835 جنيه بعد أن سجل 24.6826 جنيه للشراء خلال الأيام الماضية، وفقًا لنشرة البنك المركزي المصري.

واستقر مؤشر الدولار عالمياً، اليوم الثلاثاء على الارتفاع بنحو 0.1% وسجل نحو 104.32 نقطة أساس أمام سلة العملات الرئيسيّة، وفقًا لمؤشر DXY العالمي الذي يقيس قيمة الدولار أمام سلة العملات الرئيسية.

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