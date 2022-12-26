رئيس الوزراء الجزائري: نسير نحو اعتماد عملة رقمية وطنية

المصدر: د ب ا

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كشف رئيس الوزراء الجزائري أيمن بن عبد الرحمن، اليوم الاثنين، أن بنك الجزائر (البنك المركزي) يسير نحو اعتماد عملة رقمية وطنية تحت مسمى "الدينار الرقمي الجزائري"، وذلك في إطار رقمنة المدفوعات.

وقال بن عبد الرحمن، في كلمة ألقاها خلال افتتاح أعمال الندوة حول التحديات المستقبلية للبنوك المركزية والتي ينظمها بنك الجزائر بمناسبة الذكرى الـ60 لتأسيسه، إن "الدينار الرقمي الجزائري" سيشكل في نهاية المطاف دعما للشكل المادي للعملة النقدية.

وفي هذا السياق، لفت إلى أنه في ظل الأعمال الرقمية، ستزداد الحاجة بلا شك إلى تعزيز الأمن ومراقبة أنظمة الدفع، وهي قضايا جديدة يعكف بنك الجزائر على التكفل بها.

من جانبه، قال محافظ بنك الجزائر صلاح الدين طالب إن "قيمة احتياطات الصرف الجزائرية قد تجاوزت 60 مليار دولار أي ما يقارب سنة ونصف من استيراد السلع والخدمات".

وأوضح طالب في كلمته خلال ذات الندوة أن النظام المصرفي الجزائري أظهر "مرونة كبيرة" رغم الظروف الدولية الصعبة التي تميزت خصوصا بجائحة كورونا وأزمة النفط لسنة 2014.

وأضاف أن سنة 2022 شكلت "تحديا جديدا" في التحكم في التضخم كظاهرة عالمية، حيث ركز البنك المركزي على تبني سياسة نقدية "براجماتية" لاسيما سعر الصرف كآلية لتخفيف حدة التضخم المستورد والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن في ظل تحقيق ميزان المدفوعات أول فائض له منذ 2014.

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