خبير مصري يوضح أسباب انخفاض أسعار الذهب في الأسواق

المصدر: البيان

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أكد خبير مصري في مجال الذهب أن أسعار المعدن الأصفر ستشهد انخفاضاً آخر في مصر حوالي 150 جنيهاً للغرام الواحد تقريباً.

وأوضح أمير رزق أن أهم أسباب تراجع سعر الذهب خلال الأيام المقبلة هو صدور شهادات البنوك ذات العائد المرتفع قريبا، وكذلك انخفاض سعر الذهب عالميا نتيجة رفع سعر الفائدة المتوقع على الدولار من جانب الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي وذلك نتيجة انخفاض التضخم هناك بنسبة 3% وهو ما سيشجع البنوك المركزية لرفع سعر الفائدة على الدولار. وفقاً لموقع "القاهرة 24".

وأكد رزق أن الطلب على الذهب سينخفض محليا وعالميا خلال الأيام المقبلة بدءا من اليوم الاثنين وحتى منتصف يناير المقبل نتيجة هرولة المستثمرين نحو الاستثمار في الدولار نتيجة رفع الفائدة على الدولار وهو ما سيؤدي إلى انخفاض أسعار الذهب عالميا وبالتالي انخفاضه أيضا محليا.

ووفقا للخبير المصري فقد سجل الذهب أمس الأحد في ختام التعاملات المسائية 1660 جنيها للذهب عيار 21 الأكثر انتشارا في مصر بينما سجل سعر الذهب عيار 24 سعر 1900 جنيه، في حين وصل سعر الذهب عيار 18 ما قيمته 1422 جنيها ووصل سعر الجنيه الذهب 13280 جنيها وعالميا سجلت الأونصة 1798 دولارا.

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