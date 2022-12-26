بشرى سارة للمواطنين المصريين قبيل شهر رمضان المبارك

المصدر: البيان

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أكد المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري، السفير نادر سعد أن الدولة قررت إقامة معارض أهلا رمضان والمنافذ والشوادر على مستوى المحافظات بداية من أول شهر يناير القادم، وذلك نظراً للظروف الاستثنائية. وتتيح هذه المعارض السلع بأسعار مخفضة أمام المستهلك المصري.

وجاء ذلك خلال مداخلة هاتفية أجراها مع الإعلامي المصري أحمد موسى، في برنامج «على مسؤوليتي»، المذاع على قناة «صدى البلد»، مشيراً إلى أن الدولة توفر السلع بأسعار منخفضة بداية من أول يناير في جميع المعارض والشوادر حتى يستطيع المواطن توفير احتياجاته لشهر رمضان الكريم.

وطمأن المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري المواطنين بتوفر السلع الغذائية وبتوافر احتياطي استراتيجي من كافة السلع وحتى الأرز. وذلك وفقاً لصحيفة "المصري اليوم".

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