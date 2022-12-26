بعد رفع سعر الفائدة.. سعر الجنيه المصري مقابل الدولار اليوم الاثنين

المصدر: البيان

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شهد سعر الجنيه المصري اليوم الاثنين 26 ديسمبر استقرارا مقابل الدولار الأمريكي في معظم البنوك وذلك عقب قرار المركزي المصري برفع سعر الفائدة والخصم بواقع 300 نقطة أساس ليصل إلى 16.75 %.

سجل سعر الدولار في بنك قناة السويس 24.65 جنيه للشراء، و24.75 للبيع.

وفي بنك المصرف المتحد سجل 24.65 جنيه للشراء و24.75 للبيع.

وفي البنك الأهلي سجل سعر 24.64 جنيه للشراء و24.69 جنيه للبيع.

وفي بنك مصر سعر 24.64 جنيه للشراء و24.69 جنيه للبيع.

وفي البنوك الخاصة سعر 24.68 جنيه للشراء و24.75 جنيه للبيع.

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