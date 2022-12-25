مصر.. ضربة قوية لسعر الدولار في السوق الموازية

المصدر: البيان

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انخفض سعر الدولار في السوق الموازية (السوداء) في مصر أمس، قبل ساعات من بدء عمل البنوك الأحد.

ووفقا للمصري اليوم، وصل سعر الدولار في السوق السوداء قبل قرار البنك المركزي المصري رفع سعر الفائدة، إلى أكثر من 36 جنيهًا في حين أن سعر الدولار الرسمي في البنوك لم يتعد 27 جنيها، ما جعل هناك فارقا كبيرا في السعرين الرسمي والموازي وصل إلى حوالي ثلث قيمة الأسعار، بما أثر على أسعار السلع والخدمات ورفع من سعرها فوق القيمة الحقيقية.

وهبط سعر الدولار أمس في السوق السوداء مقابل الجنيه المصري إلى حوالي 29 جنيها قبل بدء عمل البنوك، والتي لم تتأثر أسعار العملات فيها ومنها الدولار بقرار البنك المركزي، وذلك لصدور بيان لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي بعد انتهاء يوم عمل البنوك.

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