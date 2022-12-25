26.7 مليار ريال استثمارات تراخيص تعدينية بالسعودية

المصدر: الرياض - د ب أ

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كشفت وزارة الصناعة السعودية أمس أن إجمالي حجم الاستثمارات في القطاع الصناعي حتى أكتوبر بلغ 1.347 تريليون ريال فيما بلغ إجمالي عدد المصانع 10788 مصنعاً بارتفاع شهري 0.56 %.

وأوضحت أمس «أن عدد الرخص التعدينية السارية في القطاع حتى نهاية أكتوبر الماضي بلغ 2164 رخصة منها 1358 رخصة محجر مواد بناء، و565 رخصة كشف، و173 رخصة استغلال تعدين ومنجم صغير و36 رخصة استطلاع و32 رخصة فائض خامات معدنية».

وأوضحت أن عدد الرخص الصناعية الجديدة التي أصدرتها الوزارة منذ يناير 2022 وحتى نهاية أكتوبر بلغ 803 تراخيص باستثمارات 26.7 مليار ريال.

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