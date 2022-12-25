عُمان تبدأ استخدام الوقود الحيوي

المصدر: مسقط - د ب أ

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استقبلت «الشوامخ للخدمات النفطية» في عُمان أول كمية من الوقود الحيوي الصديق للبيئة لاستخدامه في عملياتها، من قبل مصنع «وقود» العالمية بمدينة خزائن الاقتصادية ما سيسهم في تقليل انبعاثات الغازات الدفيئة وتحقيق الحياد الصفري الكربوني.

ونقلت وكالة الأنباء العمانية أمس عن الدكتور أفلح بن سعيد الحضرمي الرئيس التنفيذي لشركة الشوامخ للخدمات النفطية قوله إنّ البدء باستخدام الوقود الحيوي يهدف إلى تقليل الاعتماد على الغاز في توليد الكهرباء ودعم استراتيجية عُمان للوصول إلى الحياد الصفري الكربوني بحلول 2050.

وأضاف إنّ الخطوة تأتي استكمالًا للشراكة مع «وقود» وتعزيز إسهامات عُمان في قطاع الطاقة المتجددة بنحو 20 % بحلول عام 2030، مشيراً إلى أنّ سلطنة عُمان تخطو خطوات متقدمة لتحقيق الاستغلال الأمثل للطاقة وتنمية مشروعات الطاقة المتجددة لدعم خطط التنويع الاقتصادي والتنمية وتعزيز الطاقة المستدامة.

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