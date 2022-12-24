سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري بعد رفع الفائدة

المصدر: البيان

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سجل سعر الدولار استقرارًا مقابل الجنيه المصري في بداية تعاملات اليوم السبت في غالبية البنوك، عقب قرار البنك المركزي المصري أول أمس، برفع سعر الفائدة 3% على الإيداع والإقراض.

البنك المركزي المصري: 24.69 جنيها للشراء، 24.77 جنيها للبيع.

البنك الأهلي المصري: 24.64 جنيها للشراء، 24.69 جنيها للبيع.

بنك مصر: 24.64 جنيها للشراء، 24.69 جنيها للبيع.

بنك الإسكندرية: 24.70 جنيها للشراء، 24.75 جنيها للبيع.

البنك التجاري الدولي: 24.65 جنيها للشراء، 24.72 جنيها للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 24.72 جنيها للشراء، 24.75 جنيها للبيع.

بنك فيصل الإسلامي: 24.70 جنيها للشراء، 24.75 جنيها للبيع.

بنك QNB الأهلي: 24.68 جنيها للشراء، 24.75 جنيها للبيع.

بنك الكويت الوطني: 24.66 جنيها للشراء. 24.72 جنيها للبيع.

البنك المصري لتنمية الصادرات: 24.70 جنيها للشراء، 24.75 جنيها للبيع.

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