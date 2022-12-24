سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري بعد رفع الفائدة
سجل سعر الدولار استقرارًا مقابل الجنيه المصري في بداية تعاملات اليوم السبت في غالبية البنوك، عقب قرار البنك المركزي المصري أول أمس، برفع سعر الفائدة 3% على الإيداع والإقراض.
البنك المركزي المصري: 24.69 جنيها للشراء، 24.77 جنيها للبيع.
البنك الأهلي المصري: 24.64 جنيها للشراء، 24.69 جنيها للبيع.
بنك مصر: 24.64 جنيها للشراء، 24.69 جنيها للبيع.
بنك الإسكندرية: 24.70 جنيها للشراء، 24.75 جنيها للبيع.
البنك التجاري الدولي: 24.65 جنيها للشراء، 24.72 جنيها للبيع.
مصرف أبو ظبي الإسلامي: 24.72 جنيها للشراء، 24.75 جنيها للبيع.
بنك فيصل الإسلامي: 24.70 جنيها للشراء، 24.75 جنيها للبيع.
بنك QNB الأهلي: 24.68 جنيها للشراء، 24.75 جنيها للبيع.
بنك الكويت الوطني: 24.66 جنيها للشراء. 24.72 جنيها للبيع.
البنك المصري لتنمية الصادرات: 24.70 جنيها للشراء، 24.75 جنيها للبيع.