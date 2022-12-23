بعد قرار رفع سعر الفائدة .. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

المصدر: البيان

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يشهد سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة استقراراً في الأسعار وذلك عقب قرار البنك المركزي المصري برفع سعر الفائدة أمس الخميس.

وتالياً سعر الدولار في البنوك المصرية

بنك قناة السويس 24.65 جنيها للشراء و24.75 جنيها للبيع.

بنك المصرف المتحد 24.65 جنيها للشراء و24.75 جنيها للبيع.

بنك الإسكندرية 24.7 جنيها للشراء، كما سجل سعر 24.75 جنيها للبيع.

البنك الأهلي بعد رفع 24.64 جنيها للشراء و24.69 جنيها للبيع.

بنك مصر 24.64 جنيها للشراء و24.69 جنيها للبيع.

بنك الإسكان والتعمير 24.7 جنيها للشراء و24.75 جنيها للبيع.

سجل صرف الدولار في البنوك الخاصة، سعر 24.68 جنيه للشراء و24.75 جنيه للبيع.

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