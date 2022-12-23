وزير الاتصالات العماني: الاقتصاد الرقمي يتطور خليجياً بوتيرة متسارعة

المصدر: (مسقط - وام)

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أكد المهندس سعيد بن حمود المعولي، وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات في سلطنة عمان، أن الاقتصاد الرقمي في دول الخليج يتطور تطوراً ملحوظاً وبوتيرة متسارعة.

وأشار في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الإمارات «وام» على هامش مشاركته في المسابقة الإقليمية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات 2022 والتي تقام في مسقط، إلى تعزيز التعاون الإماراتي العماني في تطوير البنى الأساسية للاقتصاد الرقمي، وذلك تتويجاً للأهداف الاستراتيجية المشتركة بين البلدين الشقيقين، وللاستفادة من ثورة التقنيات الناشئة لبناء اقتصاد رقمي مستدام.

ولفت إلى وجود أوجه عدة للتعاون مع الإمارات في مجال التشريعات والسياسات والقوانين المرتبطة بالنقل الذكي، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لوضع حلول استثمارية للنقل الذكي، والتحول في النقل النظيف المستدام لتحقيق مستهدفات الحياد الكربوني والبحث والتطوير والتدريب الفني للعاملين، ومجالات تصميم وتنفيذ وصيانة الطرق واللوجستيات.

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