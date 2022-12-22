"المركزي المصري" يرفع أسعار الفائدة بواقع 300 نقطة أساس

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، في اجتماعها اليوم، رفع سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 300 نقطة أساس إلى 16.25% و17.25% و16.75% على التوالي.

وأضاف البنك المركزي المصري، في بيان اليوم، انه قرر رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 300 نقطة أساس ليصل إلى 16.75%.

وأرجع المركزي قراره برفع أسعار العائد الأساسية لاحتواء الضغوط التضخمية وتحقيق معدلات التضخم المستهدفة، مؤكداً أن المسار المستقبلي لمعدلات التضخم تعتمد على الزيادات التراكمية لأسعار العائد إلى تاريخه والتي تستغرق وقتاً للتأثير على معدلات التضخم.

وأوضح المركزي أن لجنة السياسية النقدية بالبنك تتابع عن كثب التطورات الاقتصادية العالمية والمحلية وستستمر في استخدام كافة أدواتها النقدية من أجل السيطرة على توقعات التضخم واحتواء الضغوط التضخمية من جانب الطلب والآثار الثانوية لصدمات العرض التي قد تؤدي إلى انحراف التضخم عن المعدلات المستهدفة له.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز