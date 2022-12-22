قبل اجتماع البنك المركزي .. سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري

المصدر: البيان

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سجل الدولار الأمريكي داخل البنك المركزي المصري 24.6686 جنيها للشراء، و24.7453 جنيها للبيع، بينما سجل اليورو في مصر داخل البنك المركزي، اليوم الخميس، 22 ديسمبر 2022 نحو 26.1685 جنيها للشراء، و26.2547 جنيها للبيع.

وسجل الدولار في بنكي الأهلي ومصر 2022 نحو 24.64 جنيها للشراء، و24.69 جنيها للبيع، وسجل اليورو داخل بنكي الأهلي ومصر 26.1159 جنيها عند الشراء وعند البيع سجل 26.2825 جنيها.

ومن المتوقع أن تشهد أسعار العملات في البنوك المصرية تغيرا جديدا عقب عودة البنوك للعمل اليوم الخميس.

سجل سعر الدولار صباح اليوم في البنك الأهلي 24.64 جنيها للشراء، و24.69 جنيها للبيع.

وفي بنك مصر 24.64 جنيها للشراء، و24.69 جنيها للبيع.

ووصل الدولار في البنك التجاري الدولي Cib إلى 24.68 جنيها للشراء، وعند البيع وصل إلى 24.75 جنيها.

وفي مصرف أبوظبي الإسلامي سجل 24.7200 جنيها للشراء، وللبيع وصل إلى 24.7500 جنيها.

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