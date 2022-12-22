هبط 640 جنيهاً .. تراجع تاريخي في أسعار الذهب في مصر

المصدر: البيان

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سجّلت أسعار الذهب اليوم في مصر انخفاضاً تاريخياً؛ مقارنة بأعلى سعر سجلته الخميس الماضي، وتراجع سعر الجنيه الذهب بقيمة 640 جنيهًا دفعة واحدة مقارنة بأسعار السبت الماضي إذ سجّل 14,880 جنيها، فيما سجّل اليوم 14,240 جنيهًا، وفقا لموقع صدى البلد.

وسجّل سعر الجرام عيار 21 اليوم 1740 جنيهًا كأقل سعر مقارنة بـ 1900 جنيه للشراء الخميس الماضي بفارق 160 جنيهًا، كما سجل أقل الأعيرة وهو عيار 12 : 1,017 جنيهًا، وعيار 14 سجل 1,187 جنيهًا.

استقر السعر على المستوى العالمي لتسجل سعر الأوقية اليوم، 1815 دولارًا بعد 1818 أمس وذلك بعد أن سجّلت العقود الفورية العالمية لـ الذهب قفزة كبيرة الأيام الماضية.

وسجّلت العقود الفورية العالمية لـ الذهب استقرارًا إذ سجّل سعر الأوقية التي تزن حوالي31.1 جراما، 1,815.62 دولارا.

وهبطت أسعار الذهب اليوم الخميس، وسجل الجرام عيار 24 : 2,034 جنيها بدون مصنعية، ويهتم الملايين بالبحث عن أسعار الذهب في مصر اليوم.

وانخفض سعر عيار 21 ليسجل اليوم 1780 جنيها، فيما سجل 1120 جنيهًا السبت 15 أكتوبر، ووصل 1145 جنيهًا الخميس 22 سبتمبر، في حين سجل سعر الجرام عيار 18 اليوم 1,526 جنيها، فيما سجّل سعر الجرام عيار 14 : 1,187 جنيهًا.

وتعتبر أسعار الذهب بالمصنعية مختلفة من مكان لآخر، ويعود هذا التغير لاختلاف محلات الصاغة وكل تاجر وعلى حسب أشكال المشغولات ووزنها وكمية الزينة في المشغولات وطريقة تشكيلها، فهي تهم كافة المقبلين على الزواج من الشباب والفتيات.

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