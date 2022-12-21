وسط ترقب لاجتماع المركزي.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء

المصدر: البيان

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يشهد سعر الدولار الأمريكي اليوم الأربعاء 21 ديسمبر 2022 استقرارا مقابل الجنيه المصري، وفقاً لأحدث الأسعار في البنوك، وذلك وسط ترقب لانعقاد آخر اجتماع للبنك المركزي في 2022.

سجل الدولار في بنك قناة السويس، سعر 24.65 جنيه للشراء، و24.75 للبيع.

في بنك المصرف المتحد سجل سعر 24.65 جنيه للشراء، و24.75 للبيع.

وفي البنك الأهلي، سجل في بداية التعاملات، سعر 24.64 جنيه للشراء و24.69 جنيه للبيع.

وفي بنك مصر سجل سعر24.64 جنيه للشراء و24.69 جنيه للبيع.

وفي بنك الإسكان والتعمير سجل سعر 24.7 جنيه للشراء و24.75 جنيه للبيع.

وفي البنوك الخاصة سجل سعر 24.68 جنيه للشراء و24.75 جنيه للبيع.

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