وزير الطاقة السعودي: «أوبك+» تبعد السياسة عن قراراتها

المصدر: القاهرة - رويترز

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قال وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان في مقابلة مع وكالة الأنباء السعودية، إن أعضاء تجمع «أوبك+» يبعدون السياسة عن عملية صنع القرار وعن تقييماتهم وتوقعاتهم. وأضاف أن قرار «أوبك+» خفض الإنتاج، الذي تعرض لانتقادات شديدة، اتضح أنه القرار الصحيح لدعم استقرار السوق والصناعة.

وحذر من أن تسييس الإحصاءات والتوقعات بلا موضوعية يأتي غالباً بنتائج عكسية ويؤدي إلى فقدان المصداقية، وقال: ليس لدى «أوبك+» خيار سوى أن تظل مبادرة واستباقية أمام الأوضاع العديدة التي تتسبب في حال عدم اليقين في السوق.

وجرى تداول النفط الخام عند نحو 80 دولاراً للبرميل. وعززت أوبك وحلفاؤها، المعروفون باسم «أوبك +»، الإنتاج لمعظم عام 2022 مع تعافي الطلب. لكن المجموعة وافقت في الرابع من ديسمبر على التمسك بخطة أكتوبر لخفض الإنتاج بواقع مليوني برميل يومياً من نوفمبر حتى 2023.

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