"أرباح المقهى 800 ألف ريال شهرياً" سعودي يدعو الشباب إلى الاستثمار في مجال القهوة

المصدر: البيان

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دعا مستثمر سعودي الشباب إلى الاستثمار في مجال القهوة وافتتاح المقاهي في مختلف مناطق المملكة العربية السعودية، زاعماً أن أرباحها كبيرة وقد تصل إلى 800 ألف ريال شهرياً.

وقال المستثمر معتز الطريّف خلال استضافته في برنامج "يا هلا" إن مشروع المقهى الناجح تصل أرباحه شهرياً إلى 800 ألف ريال. وفقاً لموقع "سبق الإخباري".

وبين الطريف أن متوسط صافي الربح الشهري من 300 ألف ريال إلى 800 ألف ريال، مشيراً إلى أن هامش الربح 40٪ بشرط أن يقدم المقهى تجربة عميل متكاملة.

ودعا في هذا الشأن، كل من لديهم الشغف بالعمل في مجال القهوة بالتدرب والعمل في المجال من سنة إلى سنة ونصف ليعيش تجربة العميل.

وحث الراغبين بالاستثمار في مشاريع المقاهي إلى تغطية الاحتياج في شمال وجنوب المملكة ودراسة السوق بشكل جيد واختيار الموقع بشكلٍ مناسب والابتعاد عن البهرجة وتقديم تجربة عميل متميزة وبأسعار تنافسية.

وطالب الطريف الشركة السعودية للقهوة المدعومة من الدولة بتأهيل الكوادر السعودية الشابة وتدريبهم وإعطائهم عقوداً منتهية بالتوظيف.

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