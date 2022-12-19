الدولار يواصل ارتفاعه مقابل الجنيه المصري في نهاية التعاملات
واصل الدولار الأمريكي ارتفاعه مقابل الجنيه المصري مع نهاية تعاملات اليوم الاثنين في 10.
البنك الأهلي المصري: 24.64 جنيه للشراء، و24.69 جنيه للبيع، بزيادة 3 قروش للشراء والبيع.
بنك مصر: 24.64 جنيه للشراء، 24.69 جنيه للبيع، بزيادة 3 قروش للشراء والبيع.
بنك الإسكندرية: 24.70 جنيه للشراء، و24.75 جنيه للبيع، بزيادة 3 قروش للشراء والبيع.
بنك القاهرة: 24.66 جنيه للشراء، و24.73 جنيه للبيع، بزيادة 3 قروش للشراء والبيع.
البنك التجاري الدولي: 24.68 جنيه للشراء، و24.75 جنيه للبيع، بزيادة 3 قروش للشراء والبيع.
بنك قناة السويس: 24.65 جنيه للشراء، و24.75 جنيه للبيع، بزيادة 3 قروش للشراء والبيع.
بنك كريدي أجريكول: 24.65 جنيه للشراء، و24.75 جنيه للبيع، بزيادة 3 قروش للشراء والبيع.
مصرف أبو ظبي الإسلامي: 24.72 جنيه للشراء، و24.75 جنيه للبيع، بزيادة 3 قروش للشراء والبيع.
بنك البركة: 24.65 جنيه للشراء، و24.75 جنيه للبيع، بزيادة 3 قروش للشراء والبيع.
بنك التعمير والإسكان: 24.70 جنيه للشراء، و24.75 جنيه للبيع، بزيادة 3 قروش للشراء والبيع.