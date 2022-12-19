مصر .. مشروع قانون لتمكين هيئة قناة السويس من مجابهة الطوارئ في الظروف الاستثنائية

المصدر: د ب ا

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وافق مجلس النواب المصري خلال جلسته العامة اليوم الإثنين، من حيث المبدأ، على مشروع قانون مقدم من الحكومة خاص بهيئة قناة السويس.

وبحسب ما أوردته بوابة الأهرام، تستهدف هيئة قناة السويس من مشروع القانون إنشاء صندوق مملوك لها، تسعى من خلاله إلى زيادة قدرتها على المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة لمرفقها، وتطويره من خلال الاستغلال الأمثل لأمواله وفقا لأفضل المعايير والقواعد الدولية لتعظيم قيمتها، وتمكين الصندوق من شراء وبيع وتأجير واستئجار واستغلال الأصول الثابتة والمنقولة والانتفاع بها.

ويستهدف مشروع القانون المساعدة في تمكين هيئة قناة السويس من مجابهة الأزمات والحالات الطارئة التي تحدث نتيجة أية ظروف استثنائية أو قوة قاهرة أو سوء في الأحوال الاقتصادية، وتمكين الهيئة من القيام بجميع الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية، بما في ذلك مساهمة الصندوق بمفرده أو مع الغير في تأسيس الشركات، أو في زيادة رؤوس أموالها، والاستثمار في الأوراق المالية.

وقال الفريق اسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، أمام الجلسة العامة لمجلس النواب: إن الهيئة حققت طفرات غير مسبوقة على مدار الـ3 سنوات الأخيرة، مشيراً إلي زيادة عدد السفن خلال العام الحالي إلي4ر23ألف مقابل7ر21ألف سفينة العام الماضي بزيادة 15%، بالإضافة إلي زيادة الحمولات الصافية بواقع 11% لتصل إلي مليار و420 مليون طن خلال السنة الجارية، مقابل مليار و320 مليون طن العام الماضي.

وأضاف ربيع، أن عائدات قناة السويس خلال العام الجاري وصل إلي9ر7مليار دولار مقابل 3ر6 مليار دولار العام الماضي، وسط توقعات بأن تزيد العائدات على 8 مليارات دولار العام المالي القادم.

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