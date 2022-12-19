لجنة عُليا لتحديد «سعر عادل» للسلع الاستراتيجية في مصر

المصدر: القاهرة - رويترز

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قالت وزارة التموين المصرية، في بيان أمس، إنها شكلت لجنة عليا لوضع «سعر عادل» للسلع الاستراتيجية والأساسية التي «‏سوف يصل عددها إلى ما يقرب من 10 إلى 15 سلعة استراتيجية وأساسية». وبينما قال البيان إن الأسعار لن تكون جبرية باستثناء الأرز، فقد ذكر أنه ستكون هناك عمليات تفتيش على المتاجر في جميع أنحاء البلاد، وإجراءات قانونية محتملة ضد أولئك الذين لا يلتزمون بالأسعار.

وبلغ معدل التضخم السنوي الرئيس في مصر 18.7 % في نوفمبر وفقاً لبيانات رسمية، بينما بلغ التضخم الأساسي، الذي يستبعد المزيد من العناصر المتقلبة 21.5 %.

وارتفعت أسعار بعض السلع المستوردة بشكل سريع هذا العام، واتخذت السلطات إجراءات لإبطاء الواردات في الوقت الذي كانت تعاني فيه من نقص في العملات الأجنبية.

ووافق صندوق النقد الدولي يوم الجمعة على حزمة دعم مالي مدتها 46 شهراً بقيمة 3 مليارات دولار لمصر تهدف إلى تحفيز تمويل إضافي بنحو 14 مليار دولار.

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