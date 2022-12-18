رقم مفاجئ .. كمية الدولارات المسموح بدخولها من المطار في مصر

المصدر: البيان

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كشف الدكتور ماجد موسى مدير عام جمارك مطار القاهرة، عن كمية الدولارات أو العملة التي يستطيع الشخص دخول مصر بها من المطار.

ووفقا للمصري اليوم، قال «موسى»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحكاية»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب، عبر قناة «إم بي سي مصر»، إنه لا يوجد حد أقصى للدولارات المسموح بدخول الشخص بها من المطار.

وأضاف مدير عام جمارك مطار القاهرة: «لا يوجد حد أقصى ولو بالملايين، إحنا عايزين عملة للبلد، مفيش مشكلة، بشرط وحيد وهو الإفصاح».

وأوضح: «بنعمل إقرار عملة يكون من نسختين، نسخة ترسل إلى وحدة غسل الأموال، لمتابعة أي نشاط غير طبيعي، ونسخة تكون مع الشخص وتكون حماية له من حاجات كثيرة مثل حالة خروجه مرة أخرى».

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