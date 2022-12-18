10.4 % نمو إنتاج النفط العماني

المصدر: (مسقط - د ب أ)

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ارتفع إنتاج سلطنة عمان من النفط الخام والمكثفات النفطية 10.4 % حتى نهاية أكتوبر الماضي ليبلغ 323 مليوناً و729 ألفاً و700 برميل، مقارنة بالشهر نفسه من عام 2021 البالغ 293 مليوناً و226 ألفاً و300 برميل، وفق ما أشارت إليه البيانات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات.

ووفق وكالة الأنباء العمانية، أمس، سجل إنتاج النفط الخام وحده ارتفاعاً 14.1 %، فيما انخفض إنتاج المكثفات النفطية 2 % حتى نهاية أكتوبر الماضي مقارنة بالفترة ذاتها من 2021.

وسجل متوسط سعر النفط الخام العماني ارتفاعاً 56 % حتى نهاية الشهر قبل الماضي ليصل إلى 69.3 دولاراً للبرميل مقارنة بنحو 61.7 دولاراً في الفترة نفسها من 2021.

وشهد إجمالي صادرات سلطنة عمان من النفط ارتفاعاً 13.4 % حتى نهاية أكتوبر الماضي مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي، حيث بلغ إجمالي الصادرات 269 مليوناً و396 ألفاً و200 برميل مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي والبالغة 237 مليوناً و493 ألفاً و100 برميل.

إلى ذلك بلغت الأعمال الإنشائية في مصفاة الدقم بسلطنة عمان مراحل متقدمة من الإنجاز إلى جانب تدشين برامج تحقيق الجاهزية التشغيلية، حيث بلغت نسبة الإنجاز الكلي 96 % حتى نهاية نوفمبر الماضي.

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