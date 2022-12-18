«قطر الوطني» يتوقع ارتفاع أسعار النفط

المصدر: الدوحة - د ب أ

ت + ت - الحجم الطبيعي

توقع بنك قطر الوطني مزيداً من الصعود لأسعار النفط، مشيراً إلى إمكان تراجع المعروض في الأسواق على خلفية قيود الإمداد وزيادة الطلب العالمي.

كما توقع البنك أن تكون الأسعار مدعومة جيداً في نطاق يتراوح بين 90 و115 دولاراً أمريكياً للبرميل في الأرباع المقبلة.

وأوضح بنك قطر الوطني في تقرير أسبوعي، أوردته وكالة الأنباء القطرية (قنا)، أمس، أن أسواق النفط ظلت تشهد نوبات غير مسبوقة من التقلبات والاضطرابات منذ تفشي جائحة كورونا في مطلع عام 2020، مضيفاً في الواقع، كانت الصدمات الخارجية في أسواق النفط كبيرة لدرجة أن الأسعار شهدت تقلبات صعودية وهبوطية حادة في فترات زمنية قصيرة نسبياً.

وأرجع التقرير احتمال استمرار ارتفاع أسعار النفط في المستقبل إلى أن أسعار النفط ليست عالية جداً من الناحية النسبية، إذ تشكل التكلفة الإجمالية الحالية للطلب على النفط ما يقرب من 3.6% من الناتج الإجمالي العالمي الاسمي، وهي أقل بكثير من النسبة التاريخية المقلقة البالغة 5% من الناتج المحلي الإجمالي، والتي يبدأ عندها عبء سعر النفط في التأثير بطريقة سلبية في الاستهلاك والاستثمار.

كما لفت إلى أن الاقتصاد العالمي يمكن أن يتقبل أسعار خام برنت عند مستوى 140 دولاراً للبرميل قبل أن يتأثر الطلب العالمي بشكل كبير، متوقعاً أن يتجه ميزان العرض والطلب إلى عجز في الأحجام في الأشهر المقبلة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز