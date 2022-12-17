سلطنة عُمان : 2.5 % نسبة ارتفاع إنتاج الغاز الطبيعي بنهاية أكتوبر الماضي

المصدر:
  • أ ف ب
التاريخ:
ت + ت - الحجم الطبيعي

 شهد إنتاج الغاز الطبيعي (بما في ذلك الاستيراد) في سلطنة عُمان بنهاية  أكتوبر الماضي ارتفاعًا بنسبة 5ر2 % ليصل إلى 43 مليارًا و207 ملايين و600 ألف متر مكعب.

وأشارت بيانات صادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات،  أوردتها وكالة الأنباء العمانية اليوم السبت ، إلى ارتفاع استهلاك الغاز الطبيعي في كل من المناطق الصناعية بنسبة 1ر13 % ، والمشروعات الصناعية بنسبة 9ر6 %.

بينما شهد استهلاك الغاز انخفاضا في كلٍّ من حقول النفط بنسبة 4ر4 % ، ومحطات توليد الكهرباء بنسبة 8ر2 %.

طباعة Email
↑ أعلى