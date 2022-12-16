4.7 تريليونات دولار القيمة السوقية للبورصات العربية

المصدر: أبوظبي - وام

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كشف صندوق النقد العربي، عن وصول القيمة السوقية للبورصات العربية إلى 4 تريليونات و7 مليارات و483 مليون دولار في نهاية الأسبوع الماضي.

وأوضح الصندوق، في النشرة الأسبوعية لأسواق المال العربية التي ترصد 13 بورصة عربية، أن القيمة السوقية لسوق أبوظبي للأوراق المالية، وصلت إلى 724.8 مليار دولار، فيما وصلت القيمة السوقية لسوق دبي المالي إلى 158.89 مليار دولار، بمكاسب تجاوزت 334.5 مليون دولار.

وأوضحت النشرة أن قيمة تداولات أسواق المال العربية، سجلت ارتفاعاً في نهاية الأسبوع الماضي، بسبب ارتفاع قيمة التداول في ست بورصات عربية، مقابل تسجيل تراجع في 8 بورصات عربية أخرى، وشهدت البورصة المصرية أكبر الارتفاعات في قيمة التداول، بنسبة 445.27 في المئة، فيما سجلت سوق أبوظبي للأوراق المالية ارتفاعاً بنحو 424.99 في المئة. وذكرت النشرة أن حجم تداول البورصات العربية ارتفعت بنحو 55.36 في المئة في نهاية الأسبوع الماضي.

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