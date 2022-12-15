ارتفاع جديد للدولار أمام الجنيه المصري بعد رفع الفيدرالي الأمريكي الفائدة

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

شهد سجل سعر الدولار في مصر، ارتفاعا مقابل الجنيه في بداية تعاملات اليوم الخميس في عدد من البنوك الحكومية بمقدار 4 قروش، وذلك بعد قرار الفيدرالي الأمريكي رفع سعر الفائدة إلى مستوى 4.5%.

ويجتمع غدا الجمعة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي للنظر في إبداء الموافقة النهائية على منح مصر قرضا بقيمة 3 مليارات دولار، بالإضافة إلى تسهيلات ائتمانية بقيمة 6 مليارات دولار، لعلاج العجز في ميزان المدفوعات والموازنة العامة للدولة.

وبعدما أصدر بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، قرارا برفع سعر الفائدة 50 نقطة أساس لترتفع معدلات الفائدة إلى 4.5% على الدولار مساء أمس الأربعاء، رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي توقعاته للنمو الاقتصادي في الولايات المتحدة هذا العام، لكنه قلص تقديراته عن العامين المقبلين.



سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي

سجل سعر الدولار صباح اليوم في البنك الأهلي 24.61 جنيها للشراء، و24.626 جنيها للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

سجل سعر الدولار صباح اليوم في بنك مصر 24.61 جنيها للشراء، و24.66 جنيها للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي Cib

سجل سعر الدولار صباح اليوم في مصر داخل البنك التجاري الدولي Cib إلى 24.65 جنيها للشراء، وعند البيع وصل إلى 24.72.

سعر الدولار اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي

سعر الدولار اليوم في مصر داخل مصرف أبوظبي الإسلامي 24.65 جنيها للشراء، وللبيع وصل إلى 24.68

سعر الدولار اليوم في بنك كريدي أجريكول

سجل سعر الدولار اليوم في بنك كريدي أجريكول إلى 24.62 جنيها للشراء، وعند البيع وصل إلى 24.72

سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويس

وصل سعر الدولار في بنك قناة السويس إلى نحو 24.62 جنيها للشراء، و24.72 جنيها للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك الأهلي المتحد

سجل سعر الدولار في بنك الأهلي المتحد إلى نحو 24.62 جنيها للشراء، و24.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي الكويتي

سجل سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي إلى نحو 24.69 جنيها للشراء، و24.72 جنيها للبيع.

سعر الدولار اليوم في المصرف المتحد

سجل سعر الدولار في المصرف المتحد لنحو 24.62 جنيها للشراء، و24.72 جنيها للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك HSBC

سجل سعر الدولار صباح اليوم في بنك إتش إس بي سي إلى 24.62 للشراء وعند البيع وصل إلى 24.72.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز