المركزي العُماني يرفع سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس

المصدر: د ب ا

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قام البنك المركزي العُماني، اليوم الخميس، بزيادة سعر الفائدة على عمليات إعادة الشراء للمصارف المحلية بنفس قدر الزيادة التي أقرها الفيدرالي الاحتياطي الأمريكي، وهي 50 نقطة أساس، ليصبح 5 %.

وأوضح بيان صادر عن البنك المركزي العُماني، أوردته وكالة الأنباء العُمانية اليوم، أن ذلك يأتي تماشيا مع السياسة النقدية للبنك وتهدف إلى الحفاظ على نظام سعر الصرف الثابت للريال العُماني ومع هيكلة وطبيعة الاقتصاد العُماني، كما تتضمن عددًا من المزايا لسلطنة عُمان، منها استقرار الريال العُماني والحد من هجرة رأس المال للخارج وتعزيز الثقة بين المستثمرين بإزالة خطر تقلبات سعر الصرف.

وحث البنك المركزي البنوك المرخصة على عدم زيادة تكلفة الإقراض للمستهلكين نظرًا لوفرة السيولة في النظام المصرفي.

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