4.7 تريليون دولار القيمة السوقية للبورصات العربية نهاية الأسبوع الماضي

المصدر: وام

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كشف صندوق النقد العربي عن وصول القيمة السوقية للبورصات العربية إلى 4 تريليونات و7 مليارات و483 مليون دولار في نهاية الأسبوع الماضي .

وأوضح الصندوق، في النشرة الأسبوعية لأسواق المال العربية التي ترصد 13 بورصة عربية، أن القيمة السوقية لسوق أبوظبي للأوراق المالية وصلت إلى 724.8 مليار دولار، فيما وصلت القيمة السوقية لسوق دبي المالي إلى 158.89 مليار دولار بمكاسب تجاوزت 334.5 مليون دولار.

وبحسب نشرة صندوق النقد، وصلت القيمة السوقية لبورصة السعودية إلى 2.55 تريليون دولار، وبورصة قطر 176.6 مليار دولار وبورصة الكويت 156.19 مليار دولار، وسوق مسقط 61.57 مليار دولار وبورصة الدار البيضاء 55.3 مليار دولار والبورصة المصرية 38.6 مليار دولار.

وبلغت القيمة السوقية لبورصة البحرين 29.6 مليار دولار، وبورصة عمان 25.6 مليار دولار، وبورصة بيروت 13.4 مليار دولار، وبورصة فلسطين 4.85 مليار دولار، وسوق دمشق 1.92 مليار دولار.

وأوضحت النشرة أن قيمة تداولات أسواق المال العربية سجلت ارتفاعاً في نهاية الأسبوع الماضي بسبب ارتفاع قيمة التداول في ست بورصات عربية، مقابل تسجيل تراجع في 8 بورصات عربية أخرى، وشهدت البورصة المصرية أكبر الارتفاعات في قيمة التداول بنسبة 445.27 في المائة، فيما سجلت سوق أبوظبي للأوراق المالية ارتفاعاً بنحو 424.99 في المائة.

وذكرت النشرة أن حجم تداول البورصات العربية ارتفعت بنحو 55.36 في المائة في نهاية الأسبوع الماضي نتيجة ارتفاعه في 9 بورصات عربية، مقابل تسجيل تراجع في 6 بورصات عربية أخرى.

وتقدمت بورصة الدار البيضاء البورصات العربية على مستوى حجم التداول بنسبة 462.30 في المائة، بينما سجلت بورصتا أبوظبي ودمشق ارتفاعاً بنحو 150.53 و159.86 في المائة على الترتيب.

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