«أزاديا» من الإمارات تتوسع بافتتاح 11 علامة تجارية في مصر

المصدر: دبي – البيان

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افتتحت مجموعة «أزاديا» والتي تتخذ من الإمارات مقراً لها، 11 علامة تجارية جديدة في «أوبن اير مول مدينتي» بالقاهرة بمساحة إيجارية تبلغ نحو 10 آلاف متر مربع، وذلك بالتعاون مع مجموعة طلعت مصطفى، الشركة الرائدة في مجــال التطويــر العقاري والسياحي.

وتتولى مجموعة «أزاديا» الإشراف على أكثر من 600 متجر منتشر في 13 دولة، من بينها الإمارات، والسعودية، والكويت، وعمان، وقطر، والبحرين، ولبنان، وقبرص، والأردن، وكينيا، والجزائر، بالإضافة إلى توفير خدمات البيع «أون لاين» عبر موقعها الإلكتروني.

وقال سيف سالم، المدير الإقليمي لمجموعة أزاديا مصر، إن الشراكة الاستراتيجية مع مجموعة «طلعت مصطفى» تستهدف جذب أكبر العلامات التجارية المفضلة في المنطقة في مجالات التجميل والمطاعم والأزياء والاكسسوارات المنزلية. وأضاف إن العلامات التجارية لمجموعة AZADEA التي تم افتتاحها في «أوبن اير مول – مدينتي» تشمل «زارا» و«بيرشكا» و«بول آند بير» و«ماسيمو دوتي» و«زارا هوم» وغيرها، بعد افتتاح وتشغيل علامات «كيكو ميلانو»، «سن غلاس هت»، «فيرجن ميجاستور»، و«بول» في يونيو 2022، مشيراً إلى أن مجموعة «أزاديا» المتخصصة في متاجر البيع بالتجزئة، تملك وتدير أكثر من 40 براند عالمياً في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، ومنذ تأسيسها في عام 1978، طورت المجموعة سلسلة مهمة من المتاجر التي تمثل أهم الماركات العالمية في عالم الموضة، والاكسسوارات، والمأكولات، والمشروبات، والمفروشات المنزلية، والسلع الرياضية، والوسائط المتعددة، ومستحضرات التجميل، حيث يعمل في «أزاديا» أكثر من 10 آلاف موظف.

وتم الإعلان عن افتتاح العلامات التجارية الجديدة في «أوبن اير مول مدينتي» خلال حفل بحضور عمر هشام طلعت مصطفى، الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال بمجموعة طلعت مصطفى، والمهندس إلهامي الكرداني، نائب الرئيس التنفيذي لقطاع المراكز التجارية، والمهندس خالد فتحي، رئيس قطاع المراكز التجارية، وشريف ارتيزان، رئيس قطاع تطوير الأعمال، ووليد شاهين، الرئيس التنفيذي للعمليات في مجموعة أزاديا.

ويقع «أوبن اير مول في مدينتي» في قلب مناطق شرق القاهرة على بعد أقل من 20 دقيقة فقط بالسيارة من القاهرة الجديدة والعاصمة الجديدة ومدينة الرحاب، وله مدخل خاص من طريق القاهرة السويس السريع، ويتمتع بموقع استراتيجي بالقرب من التجمع الأول والثالث والخامس ليقدم خدمات لما يقرب من 4.5 ملايين نسمة. ويعد «أوبن آير مول» واحداً من أكبر وجهات التسوق المتطورة في مصر والشرق الأوسط، ويمتد بمساحة إيجارية تبلغ نحو 92 ألف متر مربع، ويضم 8 مباني بها أكثر من 300 علامة تجارية، ومنذ افتتاحه في عام 2019 يوفر المركز التجاري تجربة تسوق ممتعة للزائرين في الهواء الطلق وسط المسطحات الخضراء الشاسعة المطلة على البحيرات الصناعية. كما يضم «أوبن اير مول» عدداً من العلامات التجارية الشهيرة، مثل «كارفور هايبر ماركت» و«سينما رينسانس» و«إكستريم لاند» مركز الترفيه العائلي، إلى جانب قاعة الطعام التي يتواجد بها 34 علامة تجارية متنوعة، تشمل أفضل سلاسل المطاعم العالمية والإقليمية والمحلية.

وتعد مجموعة طلعت مصطفى، واحدة من أكبر المؤسسات المتكاملة في مصر والشرق الأوسط، حيث تنفرد بتقديم أرقى المشروعات العقارية والسياحية بجودة غير مسبوقة وتصميمات عالمية، وعلى مدى أكثر من 50 عاماً نجحت «طلعت مصطفى» في تأسيس مجتمعات عمرانية متكاملة الخدمات قائمة بذاتها - إلى جانب فنادق ومنتجعات سياحية عالمية - حيث أصبحت أنشطة المجموعة التنموية تمتد لتغطي كل مناحي الحياة. ويعد الأوبن آير مول من أحدث المراكز التجارية المتكاملة التي طورتها مجموعة طلعت مصطفى، والتي قامت بجذب العلامات التجارية الأكثر رواجاً لتلبية كل احتياجات المتسوقين داخل السوق المصري.

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