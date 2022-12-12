سعر الدولار في مصر اليوم

المصدر: البيان

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شهدت أسعار الدولار في مصر اليوم الاثنين، استقرارًا في بداية التعاملات الصباحية في البنوك العاملة بمصر، ليسجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري 24.58 جنيها للشراء، 24.66 جنيها للبيع.

وجاءت أسعار الدولار مقابل الجنيه اليوم وفقا لوسائل إعلام مصرية كالتالي:



أسعار الدولار في البنك المركزي المصري



24.58 جنيها للشراء، 24.66 جنيها للبيع.

أسعار الدولار في بنك مصر



24.54 جنيها للشراء، 24.59 جنيها للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي



24.55 جنيها للشراء، 24.66 جنيها للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي



24.62 جنيه للشراء، 24.65 جنيه للبيع.

أسعار الدولار في بنك فيصل الإسلامي



24.58 جنيها للشراء، 24.64 جنيها للبيع.

سعر الدولار في بنك QNB الأهلي



24.58 جنيه للشراء، 24.65 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الكويت الوطني



24.56 جنيه للشراء، 24.62 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

24.54 جنيها للشراء، 24.59 جنيها للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

24.59 جنيها للشراء، 24.64 جنيها للبيع.

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