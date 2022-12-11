عُمان نحو تصدير 4 ملايين برميل من وقود الطائرات

المصدر: (مسقط - د ب أ )

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أفادت الإحصاءات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات في عُمان بارتفاع مبيعات وقود الطائرات بنسبة 104 % لتصل إلى مليونين و516 ألفاً و600 برميل وارتفاع إنتاجه 34.4 % إلى 6 ملايين و389 ألفاً و800 برميل.

ووفق إحصاءات أوردتها وكالة الأنباء العمانية أمس بلغت صادراته 3 ملايين و836 ألفاً و600 برميل بارتفاع 8.1 % حتى نهاية أكتوبر الماضي.

وأشارت الإحصاءات إلى ارتفاع إنتاج وقود السيارات 95 بنسبة 9.7 % إلى 12 مليوناً و187 ألفاً و700 برميل، في حين انخفضت مبيعاته 0.8 % إلى 10 ملايين و516 ألف برميل، في حين بلغت الصادرات مليونين و745 ألفاً و900 برميل بارتفاع 93.1 % حتى نهاية أكتوبر 2022.

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