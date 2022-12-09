مصر.. الكشف عن الاحتياطي الاستراتيجي من السلع المهمة

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

كشفت وزارة التموين المصرية عن حجم الاحتياطي الاستراتيجي من السلع المهمة في البلاد، مؤكدة أنه آمن ويغطي أكثر من 6 أشهر.

وفي تصريحات لبرنامج تلفزيوني، أكد إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أن "احتياطي اللحوم يكفي 12 شهراً، واحتياطي الدواجن يكفي 8 أشهر، واحتياطي القمح يكفي 5 أشهر، واحتياطي الأرز يكفي 6.6 أشهر، واحتياطي السكر يكفي 3.8 أشهر، واحتياطي الزيوت يتعدى 5 أشهر".

وأفاد بأن كل ما هو موجود في مصر من سلع أساسية واستراتيجية يكفي لمدة 6 أشهر.

وأشار إبراهيم عشماوي إلى أن سلاسل الإمداد تعمل بكفاءة، وأنه هناك 22 منشأ للسلع الرئيسية، إضافة إلى أنه تم تداول سلعة القمح في البورصة السلعية، حيث هناك 40 مطحنة من مطاحن القطاع الخاص في البورصة السلعية.

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