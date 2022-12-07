مصر تستهدف الوصول بحجم صادرات الغاز الطبيعي إلى مليار دولار شهرياً

المصدر: وكالات

ت + ت - الحجم الطبيعي

نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية عن وزير المالية محمد معيط قوله اليوم الاربعاء إن مصر تستهدف الوصول بحجم صادرات الغاز الطبيعي إلى مليار دولار شهريا في عام 2023 ارتفاعا من 600 مليون دولار شهريا حاليا.

من جانب آخر، أكد مجلس الوزراء المصري في بيان اليوم الأربعاء أن مصر وقعت سبع مذكرات تفاهم مع شركات محلية ودولية بشأن بدء الدراسات الخاصة بمشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر.

وأضاف البيان أن الحكومة كانت قد وقعت في وقت سابق 16 مذكرة تفاهم تتعلق بمشروعات الهيدروجين الأخضر تتركز في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وجرى تحويل تسع منها إلى اتفاقيات إطارية الشهر الماضي.

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